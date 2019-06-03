Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3, 1 büyüklüğündeki depremin, saat 09.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı oluşmadığı belirtildi.
 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
AFAD, Sivrice, Elazığ, Güncel
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