Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3.3'lük deprem
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Elazığ'da 3.3'lük deprem

1 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.3'lük deprem, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 15.29 sıralarında yerin 9,5 kilometre derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin İlçeye bağlı Bespınar köyü olduğu belirtildi.

(İHA)

Kovancılar, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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