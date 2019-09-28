Elazığ'da 3.3'lük deprem
1 saat önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 15.29 sıralarında yerin 9,5 kilometre derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin İlçeye bağlı Bespınar köyü olduğu belirtildi.
(İHA)
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