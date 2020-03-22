Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.47'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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