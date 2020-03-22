Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.47'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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