Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem hafif hissedildi.
(İHA)
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