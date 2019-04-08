Elazığ'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ'ın Sivrice
ilçesinde Richter ölçeğine 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.46'da merkez üssü Elazığ
'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.90 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:22 Kaynak: DHA
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