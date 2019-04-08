Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.46'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.90 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:22 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Sivrice, Elazığ, Güncel
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