Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
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