Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)