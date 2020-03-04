Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:51 Kaynak: İHA
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