Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:50 Kaynak: İHA
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