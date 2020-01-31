Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

19 dakika önce

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:57 Kaynak: İHA
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