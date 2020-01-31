Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:57 Kaynak: İHA
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. - ELAZIĞ
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