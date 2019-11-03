Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi. - ELAZIĞ
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