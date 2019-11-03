Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
Son Dakika Güncel Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.


Deprem kent merkezinde de hissedildi. - ELAZIĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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