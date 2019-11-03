Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
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Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 3.9 şiddetinde depremELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
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