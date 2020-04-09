Elazığ'da 3 apartman daha karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'da 3 apartman daha karantinaya alındı

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 3 apartman bugün karantinaya alınmasıyla kent genelindeki karantinaya uygulamasının sürdüğü apartman sayısı 7'ye yükseldi.

Elazığ'da koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla bir süre önce kent merkezinde 4 apartman karantinaya alınmıştı. Bugün ise Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray mahallelerinde bulunan 3 apartman daha karantinaya alındı. 3 apartmanıda bazı kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmasıyla karantina uygulaması kapsamında apartmanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.