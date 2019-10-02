Elazığ'da 3 araçta kaçak sigara ele geçirildi
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ELAZIĞ'da, yol kontrol noktasında durdurlan 3 ayrı araçta, toplam 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:01 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, yol kontrol noktasında durdurlan 3 ayrı araçta, toplam 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları yol kontrol noktasında, 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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