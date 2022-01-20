Elazığ'da 3 arkadaş kardan ev yapıp içinde vakit geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da 3 arkadaş kardan ev yapıp içinde vakit geçirdi

ELAZIĞ Elazığ'da karın yağmasını fırsat bilen 3 arkadaş, evlerinin önüne bir metre yüksekliğinde kardan ev yapıp içine girerek vakit geçirdi.

Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı Baskil ilçesinde yarım metreyi aştı. Baskil'de yaşayan Muhammed Mustafa Balıca, Yusuf Karaçar ve Ali Osman Omaç isimli 3 arkadaş, yarım metreyi bulan karı eğlenceye dönüştürdü. Evlerinin önünde 1 metre yüksekliğinde, bir buçuk metre genişliğinde kardan ev yapan 3 arkadaş, ortaya çıkardıkları çalışma ile ilgi odağı oldu. Yaptıkları kardan evin içerisinde zaman geçiren 3 arkadaş, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Karın keyfini çıkarmak için kardan ev yaptıklarını ifade eden Ali Osman Omaç, "3 arkadaş yağan karın keyfini çıkarmak için bir karar aldık. Evimizin önüne kardan ev yapmayı düşündük. Bir buçuk saatte kardan evimizi yaptık. Evimiz bir metre yükseklikte ve bir buçuk metre genişliğinde. Mahallemizde yaşayanlar evimizi çok sevdi. Bizleri tebrik ettiler" dedi.