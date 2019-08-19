Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
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