Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
'da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri kent genelinde kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigara ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!