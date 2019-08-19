Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Elazığ'da, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

34 dakika önce

ELAZIĞ'da, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Elazığ'da, 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sonucu gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyette sorgulandığı belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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