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Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü

1 saat önce

Elazığ'da tartışma arasında kalan 3 çocuk annesi vurularak öldürüldü.

Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü, System.String[]
Elazığ'da tartışma arasında kalan 3 çocuk annesi vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan işçileri almak için, işçilere çavuşluk yapan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın yaşadığı eve giden Ö.C. ile aralarında husumet bulunan M.Ş. karşılaştı. Yaşanan tartışmada M.Ş. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etti. Olayda araya girmeye çalışan Kebire Atanmaz vuruldu. Ağır yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için kadının cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında M.Ş. ve Ö.C.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Yazıkonak, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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