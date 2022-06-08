Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

08.06.2022 14:07
Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

Elazığ'da sağlık çalışanları, 3 doktorun darp edilmesini kınadı.

Elazığ'da sağlık çalışanları, 3 doktorun darp edilmesini kınadı.

Olay, dün akşam Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Biriminde meydana geldi. Çocuklarının tedavisi sırasında bir aile ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından 2 stajyer ile bir asistan doktor, darp ve tehdit edildi. Bunun üzerine iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı kınadı. Doktorlara geçmiş olsun dileklerini ileten meslektaşları, saldırganların gereken cezayı almasını istedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı
Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı
Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı
Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

YORUMLAR
500
U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı Prof. Dr. Güngör Nişli'nin Adı Karşıyaka'da Yaşayacak Prof. Dr. Güngör Nişli'nin Adı Karşıyaka'da Yaşayacak
Kaynak: İHA

Elazığ, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement