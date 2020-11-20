Elazığ'da 3 evden televizyon çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 3 evden televizyon çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çalan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çalan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 3 ayrı ikametten LCD televizyon çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 13 ayrı suç kaydı bulunan O.K. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı televizyonlar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Son Dakika

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin

Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış