Elazığ'da 3 evden televizyon çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 3 evden televizyon çalan şüpheli yakalandı
20.11.2020 13:01
Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çalan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çalan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 3 ayrı ikametten LCD televizyon çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 13 ayrı suç kaydı bulunan O.K. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çalıntı televizyonlar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
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