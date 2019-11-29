Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 evi soyan kadın tutuklandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da 3 evi soyan kadın tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da 3 evi soyan kadın tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da 3 evi soyduğu öne sürülen ve daha önce 5 ayrı hırsızlık olayından aranan şüpheli kadın tutuklandı.

Elazığ'da 3 evi soyan kadın tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da 3 evi soyduğu öne sürülen ve daha önce 5 ayrı hırsızlık olayından aranan şüpheli kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde üç ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Evlerden 5 bin 500 lira para, ziynet eşyası ile kıymetli evraklar çaldığı tespit edilen Ş.A, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada Ş.A'nın, 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, aleyhinde 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ile 8 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü
Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 evi soyan kadın tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]