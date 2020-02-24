Elazığ'da 3 hafta aranın ardından ders zili çaldı - Son Dakika

Elazığ'da 126 bin 276 öğrenci deprem nedeniyle verilen 3 hafta aranın ardından bugün ders başı yaptı. 7 öğrencinin de hayatını kaybettiği deprem nedeniyle eğitim öğretim hüzünlü başladı.

24 Ocak'ta 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'da 14'ü ağır hasarlı toplamda 37 okulun eğitim öğretim yapılamayacak durumda olması nedeniyle ara tatil 3 hafta ertelenmişti. Bu süre içerisinde eğitim öğretim yapılamayacak okullardaki 11 bin öğrenci en yakın diğer okullarla eşleştirildi. Deprem nedeniyle tekli eğitim öğretim ikiliye dönüştürüldü.

DERS ZİLİ 515 OKULDA 126 BİN ÖĞRENCİ İÇİN BUGÜN ÇALDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da dün ziyaret ettiği kentte bugün sabah 7.20 itibariyle eğitim öğretim 3 hafta aranın ardından başladı. Şehir genelinde 435'i resmi 80'i özel olmak üzere 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ile 126 bin 276? öğrenci ders başı yapmış oldu.

DEPREMDE 7 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 37 kişiden 7'sinin öğrenci olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden öğrencilerden Miraç Ali Aslan, Muhammet Salih Civelek, Salih İnce'nin ilkokul, Ömer Asif Elidar, Miraç Can Dişli, Onur Yıldız'ın ortaokul ve Sena Nur Demir'in de lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl açılış programı Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün de katıldığı depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek'in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda yapıldı.

Civelek'in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

(İHA)