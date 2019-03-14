Elazığ'da 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
35 dakika önce
Elazığ'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde boş bir evden musluk bataryası, su sayacı, hurda bakır ve demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirilen 3 şüpheli belirlenerek yakalandı.
Çalıntı malzemelerde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:14 Kaynak: İHA
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı