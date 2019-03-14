Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Elazığ'da 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

35 dakika önce

Elazığ'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde boş bir evden musluk bataryası, su sayacı, hurda bakır ve demir malzemeler çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirilen 3 şüpheli belirlenerek yakalandı.

Çalıntı malzemelerde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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