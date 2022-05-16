Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi

16.05.2022 10:12
Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi

Elazığ'da kaçak balık avladığı tespit edilen 3 kişiye toplamda 22 bin 287 TL idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da kaçak balık avladığı tespit edilen 3 kişiye toplamda 22 bin 287 TL idari para cezası uygulandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılara geçit vermedi. Bu çerçevede ilk olarak Baskil-Elazığ yolu üzerinde Kayabeyli köyü sınırlarında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde aracın bagajında 36 kasada daralı ağırlığı bin 50 kilogram aynalı sazan balığı ele geçirildi. Olay anında araç sürücüsü M.A.'ya 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36/m maddesi gereğince Baskil Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.

Benzer bir olay da yine aynı ilçe sınırları içerisinde gerçekleşti. Baskil Kuşsarayı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine Karakaya Barajı sahil kıyı kesiminde araçla kaçak balık avcılığı yapılacağı duyumunu alan ekipler hemen harekete geçti ve 06.00 sıralarında Şeyhasan köyünde icra edilen sivil devriye faaliyetinde durdurulan kamyonetin bagajında 14 kasada toplam ağırlığı 273 kilogram olan aynalı sazan, şabut ve sazan balığı ele geçirdi. Araçta bulunan H.A. ve M.N.Ç.'ye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36/m maddesi gereğince Baskil İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından her şahıs için 7 bin 429 TL olmak üzere toplama 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıklar da Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi
Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi

YORUMLAR
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7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan sürücü, kovalamacada yakayı ele verdi

Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 3 kaçak avcıya, 22 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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