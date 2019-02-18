Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı,tüplerin Patlamaması Olası Bir Faciayı Engelledi

Elazığ'da 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı,tüplerin Patlamaması Olası Bir Faciayı Engelledi

1 saat önce

Elazığ'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı,tüplerin patlamaması olası bir faciayı engellediELAZIĞ - Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı yandı, tüplerin patlamaması sonucu olası bir facia engellendi.

Elazığ'da 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı,tüplerin Patlamaması Olası Bir Faciayı Engelledi, System.String[]
Elazığ'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı,tüplerin patlamaması olası bir faciayı engelledi

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı yandı, tüplerin patlamaması sonucu olası bir facia engellendi.
Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Arka Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına altı. Çatıda bulunan 4 tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı engelledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
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