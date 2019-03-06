Elazığ
'da, 3. Milli Savunma ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi, Fırat Üniversitesi
(FÜ) Teknoloji, Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen zirvede konuşan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
, öğrenci topluluğu tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı ve savunma sanayinin önde gelen firmalarının desteği ile gerçekleştirilen zirvenin öğrenciler ve akademisyenler açısından faydalı olacağını belirtti.
Üniversitelerinin yapılan çalışmalarla akademik ve teknoloji alanında önemli başarılara imza attığını ifade eden Demirdağ, Milli Savunma Bakanlığı
, Savunma Sanayi Başkanlığı ve havacılık şirketleri ile FÜ arasında geçen yıl imzalanan protokol çerçevesinde önemli işbirlikleri için ortak hareket etme kararı aldıklarını kaydetti.
Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Teknoloji Ar-Ge Öğrenci Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Bahar Demirel ise 1974 yılından bu yana sürekli olarak büyüyen Türk savunma sanayi ile gurur duyduklarını dile getirdi.
Zirveye konuşmacı olarak katılan Savunma Sanayi Başkanlığı Helikopter
Daire Başkanlığı Helikopter Geliştirme Projeleri Müdürü Ercan Ertekin, Savunma Sanayi Başkanlığı Alt Sistemler Başkanlığı Uzman Yardımcısı Emre Dönüş
ile ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gibi Türkiye
'nin önde gelen savunma sanayi firmalarının yetkilileri sunumlarını yaptı.