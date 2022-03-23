ELAZIĞ'DA 3 MİLYON TIBBİ VE AROMATİK FİDE ÜRETİLECEK - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 3 MİLYON TIBBİ VE AROMATİK FİDE ÜRETİLECEK

23.03.2022 15:54
ELAZIĞ'DA 3 MİLYON TIBBİ VE AROMATİK FİDE ÜRETİLECEK

ELAZIĞ'da, 'TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma da Kadın ve Gençlik Katılımı' projesi kapsamında 3 milyon tıbbi ve aromatik fide üretimi için Vali Ömer Toraman'ın da katılımıyla seralarda tohum atma etkinliği gerçekleştirildi.

ELAZIĞ'da, 'TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma da Kadın ve Gençlik Katılımı' projesi kapsamında 3 milyon tıbbi ve aromatik fide üretimi için Vali Ömer Toraman'ın da katılımıyla seralarda tohum atma etkinliği gerçekleştirildi.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın 'TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma da Kadın ve Gençlik Katılımı' projesi kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde tıbbi ve aromatik fide üretimi için seralarda tohum atma etkinliği gerçekleştirildi. Vali Ömer Toraman'ın da katıldığı etkinlikte sarı kantaron, nane, kekik ve adaçayı tohumları toprakla buluştu. Gençlik Merkezi'ndeki seralarda üretilecek olan toplam 3 milyon fide, Elazığ ve çevre illerdeki çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Çiftçiler ise bitki fidelerini yetiştirip ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendirecek. Çiftçilerden alınacak olan tohumlar yine seralarda fide yetiştirmek için kullanılacak. Ayrıca proje kapsamında Valilik tarafından dar gelirli çiftçilerin arazileri drone ile ilaçlanacak.

Vali Ömer Toraman, "Bu fideler Elazığ, Bingöl, Van ve Tunceli gibi komşu vilayetlerdeki çiftçi kardeşlerimize dağıtılacak. Onlar bu fideleri kullanarak, yetiştirerek, tıbbi aromatik bitki yetiştirerek hem ilaç sanayinde hem kozmetik sanayinde değerlendirecekler. Bu bir döngü, fide dağıttığımız çiftçilerden elde edeceğimiz tohumlarla seneye burada yeniden tohum atacağız ve bu döngü sürekli büyüyerek devam edecek. Bütün bölgedeki gençlerimizi eğitim almaları için buraya bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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