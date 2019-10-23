Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı
Son Dakika Yerel Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

6 dakika önce

Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldıELAZIĞ - Elazığ'da 3 ilkokulda 'Destek Eğitim Odaları' açılarak, öğrencilerin hizmetine girdi.

Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 ilkokulda 'Destek Eğitim Odaları' açılarak, öğrencilerin hizmetine girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Goncalar Solmasın Derneği tarafından, Avukat İbrahim Gök, Şair Hayri ve Mustafa Birbay İlköğretim okullarına Destek Eğitim Odaları kuruldu. Yapımı tamamlanan odalar bugün düzenlenen törenlerle öğrencilerin kullanıma sunuldu. Çeşitli oyuncak ve tasarım aletlerinin bulunduğu odalara kavuşan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Destek Eğitim Odalarının Türkiye'ye bir model oluşturduğunu belirten Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu, "Çocuklarımız özeldir. Onlar için özel programlar yapacağız. Destek eğitim odasının bir modelini nasıl oluşturabiliriz dedik ve bugün açılışını yapıyoruz. Avukat İbrahim Gök, Şair Hayri ve Mustafa Birbay ilköğretim okullarında destek odalarını açtık. Başka hayır severlerin katkıları ile başka ilçelerde böyle projeler yapacağız. Kış geliyor, çocuklar dışarıda oynayamıyor ve etkinlik yapamıyorlar. Testlerin arasında kalmışlar bu şekilde mutlu bir nesil yetiştiremeyiz" dedi.

Okulda destek odasının açılışını yaptıklarını aktaran Şair Hayri İlkokulu Müdürü Mehmet Koç, "Faaliyete koymak için toplanmış bulunmaktayız. Memleketimize ilimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz burada eğitim görüp, eksiklerini tamamlayacaklar. Hangi derste eksiklikleri varsa burada öğretmenlerimiz ile beraber o eksiklikleri tamamlayacaklar" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Elif Naz Şeker ise, "Bilgisayarlarla oynayacağım, kitap okuyacağım. Aynı zamanda eğlenceli zaman geçireceğim" şeklinde konuştu.

Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

İbrahim Gök, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi
Etek altı fotoğrafı çeken sapık katip, tutuklandı ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 18:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]