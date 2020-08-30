Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

ELAZIĞ - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yılı kapsamında Elazığ'da, Atatürk anıtına çelenk bırakılarak şehitlikler ziyaret edildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü pandemi sürecinden dolayı sade bir törenle kutlandı. Valilik binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen programa, Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Yırık, Korgeneral Erbaş, ve Başkan Şerifoğulları, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitliklere gidildi.Şehitlik ziyaretlerine kabirlere karanfil bırakıldı,dua edildi.

Ağustos ayının çok önemli olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Zaferler kazandığımız bir aydır. Bugün de Sakarya Meydan Muhaberesinin zaferini kutluyoruz. Şehir içerisindeki şehitliklerimizi ziyaret ettik. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır düsturu ile hareket eden şehitlerimiz bizim minnet duyduğumuz canlarımızdır. Milletimize öteden beri bir kısfe giydirmeye çalışan milletler, bu kısfenin uymadığını ve olmayacağını anlamışlardır" dedi.