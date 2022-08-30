Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika
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Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

30.08.2022 09:48
Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, sabah valilik önünde başladı. Törene, Vali Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve protokol üyeleri, valilikte tebrikleri kabul etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

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