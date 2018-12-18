Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 30 Bin Liralık Hırsızlık Kamerada

Elazığ'da 30 Bin Liralık Hırsızlık Kamerada

1 saat önce

Elazığ'da kimliği belirsiz 3 kişi, kepenk kilidini demir kesme makasıyla kırdıkları sakatat dükkanına girerek, 30 bin TL'yi çaldı.

Elazığ'da 30 Bin Liralık Hırsızlık Kamerada, System.String[]

Elazığ'da kimliği belirsiz 3 kişi, kepenk kilidini demir kesme makasıyla kırdıkları sakatat dükkanına girerek, 30 bin TL'yi çaldı. Sakadatçıdaki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 10 Aralık gecesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanının kepenk kilidini, kimliği belirsiz 3 kişi kırıp, içeri girdi. Hırsızlar çekmecede bulunan 30 bin TL'yi alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören Ali Uğur, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 3 kişinin demir kesme makasıyla kepenk kilidini kırıp içeri girdiği ve çekmecedeki parayı alıp, kaçtığı görüldü. Polis, 3 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:56 Kaynak: DHA

Ali Uğur, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel
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