Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı - Son Dakika

Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı

30.12.2020 15:58

- Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı Elazığ'da Yazıkonak beldesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

- Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Yazıkonak beldesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından TOKİ tarafından Yazıkonak Beldesi'ne yapılan 381 konut, geçtiğimiz haftalarda kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilmişti. Konutun yer aldığı alanda yapılan 300 kapasiteli TOKİ Cami ise bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreni, İl Müftüsü Selamı Aydın'ın dua etmesi ve açılış konuşmasıyla devam etti.

Depremden sonra çalışmaların son sürat devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, " Müftü hocamı açılış dedi ama aslında bu açılıştan ziyade bir tanıtım. Diyoruz ki, devletimiz deprem sonrasında konutlarımızı hızla inşa ediyor ve biten konutları dağıtıyoruz, teslim ediyoruz. Şuana kadar 3 bine yakın konut teslim edildi. Bugün itibariyle de Aksaray ve Gümüşkavak mahallemizdeki konutlarımızın 341 konutu inşallah hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yazıkonak'ta iki hafta önce burada 381 konutumuzu, yine hak sahibi vatandaşlarımıza tevdi ettik. Hepimiz biliyoruz ki devletimiz, tüm hizmetleri eksiksiz bir şekilde bugün burada cami örneğinde görüldüğü üzere vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Allah, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm bakanlık ve bakanlarımızdan razı olsun. Camimiz, 300 kişi kapasitelidir. Yazıkonak'ın güzel insanlarına uzun yıllar hizmet verecek, vatandaşlarımızın ibadetlerine, dualarına mekan olacak Allah'ın evidir. İnşallah, burada yapacağımız tüm dualar makbul olur, hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından il protokolünün kurdele kesmesi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, kurum müdürleri ve belde sakinleri katıldı.

Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı
Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı
Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı
Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı

Yazıkonak, Elazığ, Aydın, konut, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ'da 300 kapasiteli 'TOKİ Cami' hizmete açıldı - Son Dakika


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