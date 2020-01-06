Elazığ'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Elazığ'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Elazığ'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu yurda kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin Elazığ üzerinden İstanbul'a götürüleceği bilgisine ulaştı.


Ekipler takibe aldıkları aracı Elazığ- Diyarbakır kara yolunda durdurdu.


Yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 13 Pakistan, 10 Afganistan, 3 Bangladeş, 3 Hindistan ve 2 Myanmar uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.S.A ve S.Ş'ye toplam 43 bin lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemler ve sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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