Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.


Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
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