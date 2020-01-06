Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandıElazığ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:00 Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Son Dakika
20:58 Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:58 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
20:57 Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı - Son Dakika
20:57 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:05:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]