Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

16.07.2022 15:18
Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli, 5 adet cep telefonu çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli, 5 adet cep telefonu çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bir binadan 5 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin C.T. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı telefonlar sahiplerine teslim edildi. Öte yandan şüphelinin 31 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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