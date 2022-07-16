Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bir binadan 5 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin C.T. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı telefonlar sahiplerine teslim edildi. Öte yandan şüphelinin 31 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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