Elazığ'da 313 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 313 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüpheli A.B'nin kent kırsalında araziye yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
A.B'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin ekim yaptığı arazideki kenevirleri suladığı esnada düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Operasyonda, ağaçların arasına ekili 313 kök Hint keneviri ile 10 gram kenevir tohumu ve esrar içiminde kullanılan bir paket sargı kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:35 - Kaynak: AA
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