Elazığ'da 332 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 332 köy yolu ulaşıma açıldı.
Elazığ
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 332 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, yaptığı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla 332 köy yolunun kapandığına işaret ederek, 78 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Sabuncu, karla mücadele çalışmaları sayesinde kapanan 332 köy yolunun ulaşıma açıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:16 Kaynak: AA
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