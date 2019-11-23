Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 34 adet kaçak telefon elegeçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 34 adet kaçak telefon elegeçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 34 adet kaçak telefon elegeçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Elazığ'da 34 adet kaçak telefon elegeçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler şüpheli bir araç belirledi.Bunun üzerine şüpheli S.K'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 60 bin TL olan gümrük kaçağı 34 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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