Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 350 çocuğa bayram hediyesi
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Elazığ'da 350 çocuğa bayram hediyesi

6 dakika önce

Elazığ'da 350 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Elazığ'da 350 çocuğa bayram hediyesi, System.String[]
Elazığ'da 350 çocuğa bayramlık hediye edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi tarafından "Mutlu Olmak İstiyorsan, Mutlu Et' sloganıyla hayata geçirilen projeyle, 350 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi. Çocuklar, bayramlıklarını kendileri seçerek aldı.

Yardımlaşmanın güç kazandığı bayram arifesinde yetim çocukların bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Derneğin Yetim Komisyonu Başkanı Nevruz Demir Bayer," Kurban Bayramı öncesinde 350 çocuğumuza bayramlıklarını alarak, onların mutluluğuna ortak olduk. Hz İbrahim'in fedakarlığı, Hz İsmail'in teslimiyeti şuuruna ulaşabilmek için, o maneviyatı yaşayabilmek için bu yolda bir adım attık. Bu yolda bize maddi, manevi destek sağlayan işadamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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