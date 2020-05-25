Elazığ'da 37 kişiye, 116 bin 550 lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Elazığ'da 37 kişiye, 116 bin 550 lira 'koronavirüs' cezası
ELAZIĞ'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve karantina kuralına uymayan 37 kişiye toplam 116 bin 550 liralık idari para cezası kesildi.
ELAZIĞ'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve karantina kuralına uymayan 37 kişiye toplam 116 bin 550 liralık idari para cezası kesildi.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ve il dışından gelenler için uygulanan 14 günlük karantina uygulamasını ihlal eden toplam 37 kişiye idari işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 kişi ve karantina kuralına uymayan 12 kişi olmak üzere 37 kişiye toplam 116 bin 550 lira ceza kesildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, farklı noktalarda şüpheli görülen 2 araçta bulunan kişilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:09 Kaynak: DHA
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