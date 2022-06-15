Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

Elazığ'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, 12 kişi yakalandı.
Haklarında hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, silah ile tehdit suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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