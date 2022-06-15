Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 21:42
Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanırken, bunlardan toplamda 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanırken, bunlardan toplamda 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U., kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., yine hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., silah ile tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. ve hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.K.'nın de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geri kalan 5 kişi hakkında da işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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