Elazığ'da 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi
1 saat önce
Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, sahte 392 adet 100 TL elegeçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, sahte 392 adet 100 TL elegeçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,piyasaya sahte para sürenlerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli bir araçta tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ
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