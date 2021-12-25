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ELAZIĞ'DA 395 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 395 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

25.12.2021 15:00

ELAZIĞ'da, jandarmanın operasyonunda 395 litre sahte içki ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın operasyonunda 395 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 şüphelinin sahte içki ürettiği ve yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 395 litre kaçak olarak üretilen içki ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 395 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 395 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 395 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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