Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

5 saat önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Karakoçan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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