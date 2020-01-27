Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:25 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 19.12'de meydana geldi. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.
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