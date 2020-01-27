Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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