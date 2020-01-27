Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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