Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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