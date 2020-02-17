Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi. - ELAZIĞ
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