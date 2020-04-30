Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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30.04.2020 19:11:21. #1.13#
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