Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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